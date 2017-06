Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qu’on appelle une déclaration enflammée ! Mathilde, que vous retrouverez vendredi lors de la grande finale de Koh-Lanta : Cambodge, a partagé tout l’amour qu’elle a pour Bastien dans un post Instagram romantique à souhait. La jolie jeune femme et le beau gosse marseillais ne se quittent plus depuis qu’ils se sont revus après l’aventure. Et hier, Mathilde a donc déclaré sa flamme à son chéri en légende d’un selfie posté sur Instagram.

« Tu sais quoi mon Bastou ? T’es ce qu’on appelle la cerise sur le gâteau. Parce qu’en plus de réaliser mon rêve de gosse en participant à la plus belle aventure de ma vie, je t’ai rencontré toi. Ma moitié, ma perle, mon loulou, ma cerise, bref tout ce que tu veux ! L’aventure se termine mais le début d’une autre s’écrit et ça ça n’a pas de prix. »

Une déclaration d’amour qui n’a pas laissé les internautes de marbre et, parmi eux, quelques connaissances de nos jeunes aventuriers. Notamment Manuella, camarade de Bastien chez les Rouges, qui a visiblement été très touchée par ce joli message : « Rho l’émotion… Love you both » a-t-elle écrit dans les commentaires tandis que Bastien, le principal intéressé, n’est pas non plus resté silencieux ! « Rholalala comment c’est trop mignon ça mon aaangeeee ! Love U !!!!! », a-t-il écrit en réponse à sa chérie. Qu’elle remporte ou non Koh-Lanta vendredi lors de la grande finale, Mathilde aura de toute façon tout gagné puisqu’elle aura au moins trouvé l’amour.