Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Toujours dans la course, Mathilde et Frédéric ont réussi un exploit dans Koh-Lanta. Découvrez ce dont il s'agit...

Ils sont encore cinq dans la course. Vendredi, un aventurier quittera définitivement l'aventure, aux portes de la finale. Mais avant de disputer leur dernier conseil, ils vont devoir redoubler d'effort pour affronter l'épreuve de confort et d'immunité qui leur tend les bras... Mathilde et Frédéric le savent, remporter l'immunité, c'est l'assurance d'accéder à l'orientation et pourquoi pas les poteaux ? Les deux Robinsons qui ont intégré l'équipe des Bleus au début de l'aventure Koh-Lanta ne s'attendait pas à arriver jusqu'ici. Pour le Marseillais, être encore dans la course est un cadeau inespéré. Il faut dire que depuis le début du jeu, les deux aventuriers ont eu en tout et pour tout 11 conseils !

Il faut dire que l'équipe Bleue a connu beaucoup de désillusions... Enchaînant les échecs à plusieurs reprises, ils ont été amputés de plusieurs membres de leur équipe. La refonte des équipes leur a donc été opportune, puisque cela leur a permis de faire du tri et d'assurer sur les épreuves qui suivaient. Aujourd'hui, Frédéric et Mathilde sont encore dans le jeu, et ils espèrent bien continuer le plus longtemps possible. La semaine dernière, l'étudiante en langues a réussi l'exploit de trouver un collier d'immunité à quelques heures du conseil. Alors que tous les votes se dirigeaient vers elle, elle a dégainé le précieux pendentif avant le dépouillement des votes. C'est donc Claire qui a fait ses adieux à ses camarades.

