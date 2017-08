Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mathilde n’en finit pas de rayonner sur les réseaux sociaux. La benjamine de Koh-Lanta : Cambodge est plus heureuse que jamais depuis qu’elle a officialisé sa relation avec Bastien (voir la vidéo ci-dessus). Désireuse de partager pleinement sa vie avec son chéri, l’ancienne championne de natation synchronisée a pris une grande décision : elle quitte sa ville d’Angers pour s’installer dans le Sud, à Aix-en-Provence plus précisément.

Elle a d’ailleurs tenu à partager la nouvelle avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux en postant une photo d’elle dans les rues de sa ville d’adoption, un large sourire illuminant son visage. « Le SMILE ne manque pas quand je me promène dans les jolies rues de ma nouvelle ville étudiante », a-t-elle ainsi écrit sur Instagram. Un post que son amoureux s’est empressé de commenter : « Ma beauté !!! » s’est exclamé Bastien, ce à quoi la belle a répondu un très mignon « Mon cœur t’es trop chouuuuuu » qui prouve à quel point les deux aventuriers filent le parfait amour !

Et Bastien n’est pas le seul ancien aventurier à avoir commenté le post de sa chérie. Jérémy, aventurier de Koh-Lanta : L’île au trésor, a souhaité à ses amis de profiter de leur nouvelle vie. Alors Bastien le Marseillais aurait-il lui aussi prévu de s’installer à Aix-en-Provence pour vivre auprès de sa belle ? On le saura sans doute très vite !





