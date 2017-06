Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Qui arrêtera Mathilde ? Persuadée de sortir la semaine dernière, la nageuse de haut niveau a prouvé qu’avoir une détermination à toute épreuve était la clé de tout ! Car quelques heures seulement avant de connaître sa sentence, la jeune femme a cherché un collier d’immunité qui est apparu comme la solution à ses problèmes. Lors du conseil, elle n’a donc pas hésité une seule seconde à le sortir avant le dépouillement des votes. C’est donc Claire qui a dû faire ses adieux à ses camarades. Ce vendredi, Mathilde a une nouvelle fois sauvé sa peau.

A l’occasion de l’épreuve des dominos, la jeune femme a fait preuve d’adresse et cela a payé ! Elle a réussi à faire tomber toutes les pièces la première. Ce coup de maître lui a permis d’être exemptée de conseil et d’accéder à la fameuse épreuve de l’orientation !

Alors forcément, ça méritait bien quelques larmes de bonheur. "C’est le bonheur, je crois que je vais garder la banane jusqu’à demain tellement je suis contente. Le goût, la saveur que ça a, c’est ce pourquoi je suis venue sur Koh-Lanta, ça me permet d’aller à l’orientation et aller au conseil sereine demain, je plane", a-t-elle avoué. Non seulement Mathilde remporte sa première épreuve en individuel, mais elle accède à la finale de Koh-Lanta ! Le rêve devient donc réalité pour la jeune femme.