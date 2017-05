Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Claire et Mathilde se sont retrouvées à deux sur le camp. Alors qu’elles n’ont jamais été très proches dans le jeu, les deux jeunes femmes ont profité de l’occasion pour faire plus ample connaissance.

Pendant que Vincent et Clémentine cherchent de la nourriture sur une autre île, Claire et Mathilde restent sur le camp. Les deux aventurières profitent de cet instant pour mieux se connaître car elles n’ont jamais été très proches depuis le début de l’aventure : "Avec Mathilde on est ensemble depuis le début du jeu, mais elle a toujours été plus proche des autres que de moi donc ça va être sympa de passer enfin un moment à deux," confie Claire.

Malgré l’absence des autres aventuriers, les jeunes femmes passent une bonne soirée : "Etre à deux, ça rapproche. Parler de nos vies. Voir comment on appréhende la suite de l’aventure. Partager des moments... C’est aussi ça Koh-Lanta. On va se faire un dîner en amoureuse avec Claire, on va manger toutes les deux", s’amuse Mathilde. De son côté, Claire pense qu’elle n’a rien à envier à Sébastien et Frédéric partis en confort : "A notre rythme, on fait comme on a envie, comme on aime. C’est un repas de luxe. On a à envier aux massages, aux jus de fruits, à l’ananas," plaisante l’aventurière.