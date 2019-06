Maud, grande gagnante : “Je suis fière d’être restée moi-même”

Maud est la grande gagnante de cette édition “Koh-Lanta, la guerre des chefs” qui s’est achevée ce vendredi 21 juin sur TF1.

Cinq aventuriers étaient sur la ligne de départ pour la finale de cette édition de Koh-Lanta, La guerre des chefs : Steeve, Cindy, Clo, Aurélien et Maud. Lors de l’épreuve d’orientation, Steeve a été le premier à trouver son poignard, suivi de Cindy et enfin Maud. Enfin, c’est Cindy qui s’est illustrée sur les poteaux, choisissant ensuite de se “laisser une chance de gagner” en emmenant Maud au conseil finale.

Après 40 jours d’une aventure aussi intense dans les épreuves que sur le camp, c’est finalement Maud qui a été choisie par les aventuriers de la tribu réunifiée. Une victoire célébrée en direct sur TF1, ce vendredi 21 juin. Quelques minutes seulement après avoir été sacrée grande gagnante de ce Koh-Lanta, La guerre des chefs, Maud s’est confiée en exclusivité à MYTF1.



“Au moment des votes, il y a des bruits qui courent” nous confie d’abord Maud mais ces bruits, elle n’a pas eu envie de les écouter. “Je ne crois que ce que je vois”. C’est donc avec un grand bonheur qu’elle a accueillie la nouvelle ! Que va-t-elle faire maintenant de ces 100.000€ ? “Mes enfants m’ont inscrite à Koh-Lanta pour que je puisse réaliser mon rêve, les Seven Summits (les sept sommets les plus hauts du monde, ndlr). Ça peut être l’Everest mais pas dans n’importe quelle condition,” confie la gagnante. Sa plus grande fierté ? “Avoir pu rester moi-même. Je voulais être bienveillante et montrer que Koh-Lanta pouvait être quelque chose d’humain, avec de vraies valeurs. On peut être droit tout en vivant quelque chose d’extra”.

