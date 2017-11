Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils se savaient menacés et pourtant ils n'ont pas accepté la proposition que leur a faite Denis Brogniart. Maxime et André, grands vainqueurs de l'épreuve de confort disputée en binôme, ont eu un choix à faire après leur succès. Soit ils décidaient de prendre la récompense réservée aux vainqueurs de l'épreuve (un brunch copieux avec crêpes, œufs, champignons, jambon, viennoiseries et beaucoup d'autres choses encore), soit ils pouvaient se rendre sur le Paradis perdu pendant quelques heures pour tenter d'y trouver un coffre et peut-être rapporter sur le campement un avantage décisif en vue du prochain conseil.

Sans beaucoup réfléchir, les deux hommes ont décidé de prendre la récompense et d'aller se remplir la panse en duo au bord de la mer après une épreuve disputée et intense. Pourtant, en se rendant sur le Paradis perdu, Maxime et André avaient une belle occasion de trouver un avantage qui aurait pu leur servir au conseil suivant : collier d'immunité, bulletin de vote supplémentaire... La récompense sur le Paradis perdu aurait pu leur permettre, peut-être, de poursuivre l'aventure en toute tranquillité.

D'autant que les deux naufragés avaient déjà eu l'occasion de se rendre sur le Paradis perdu en début d'aventure. Et s'ils étaient alors repartis bredouille de l'île, ils avaient au moins pu reconnaître les lieux, ce qui aurait été un avantage certain au moment d'y retourner. Au final, Maxime et André ont bien profité de leur récompense, mais ils n'ont pas pu sauver leur tête deux jours plus tard au conseil...