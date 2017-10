Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le conseil lors duquel Marvyn a été éliminé a laissé des traces. Leurs stratégies révélées au grand jour, Fabian et Maxime ont désormais une place à part sur le campement de la tribu réunifiée. Alliés des jeunes depuis leur passage dans la tribu jaune, ils sont tout de même au centre de l'attention des anciens qui les voient comme des personnes à rallier pour avancer le plus loin possible dans l'aventure.

L'idée est simple : Fabian ayant décidé de mener son aventure de son côté et de voter sans se soucier du choix des autres, il faut faire revenir Maxime dans le giron des anciens Rouges. Romain et Sébastien prennent les devants en exposant leur plan au restaurateur. "Si tu es avec nous cinq et qu'on a une sixième voix, c'est facile de sortir un ex-Jaune", avance Romain qui détaille ensuite la stratégie des anciens face caméra. "Le fait de rallier Maxime, c'est très important, c'est sûr. C'est un vote supplémentaire. Plus on a d'alliés, plus on va loin."

Mais tout n'est pas aussi clair dans la tête de Maxime. Le Lyonnais tient d'abord à voir ce que compte faire Fabian, son ami le plus proche dans l'aventure, avant de se prononcer sur un éventuel ralliement avec les ex-Rouges. "Si Fabian me dit qu'on reste avec les Jaunes et qu'on liquide Romain et Sébastien, et qu'après on liquide les jeunes, peut-être que je le suivrais." C'est désormais évident : Maxime et Fabian avance en binôme pour atteindre l'orientation avec Mélanie, Sandrine et Marguerite !