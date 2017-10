Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après le conseil de la veille et l’élimination de May, tout est remis en cause pour Maxime : désormais, il n’y a plus d’ex-Rouge qui tienne !

Lors du précédent conseil, les jeunes ont fait de belles déclarations d’amour aux anciens. Marvyn n’a ainsi pas hésité à vanter les mérites de Maxime, sa "hargne" et son engagement total lors des épreuves. Idem pour Tiffany qui trouve que "c’est une richesse de mélanger les générations".

Le lendemain, Fabian estime que les anciens réunis chez les Jaunes ont de la chance : les jeunes qui composent la tribu des Coravu avec eux sont mûrs et responsables, facilitant le mélange avec les anciens. Maxime estime pour sa part que les nouveaux Jaunes sont déjà très soudés, malgré seulement six jours passés ensemble.

Emballé, le restaurateur lyonnais va même plus loin encore. "Après ce conseil, Marvyn, Tiffany, Magalie, je les sens francs, explique-t-il. Mon intuition me dit qu’ils ne jouent pas un jeu, qu’ils sont vrais. Pour moi, il n’y a plus de couleurs. Ces jeunes sont formidables, j’ai envie de les emmener avec moi jusqu’à la réunification et de me battre pour eux."

Ces déclarations n’ont rien d’anodines. Car Maxime fait partie des ex-Rouges qui avaient passé un pacte les uns avec les autres en se promettant de ne jamais voter contre un ancien afin d’arriver en nombre à la réunification. Visiblement, alors que l’aventure évolue et que les jours passent, cette promesse ne tient plus qu’à un fil…





Pour voir ou revoir les premières minutes de l'épisode de Koh-Lanta : Fidji