Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus chez les Jaunes ! Alors qu’ils avaient enchaîné les victoires après la recomposition des équipes, voilà qu’ils viennent de subir deux défaites consécutives. De plus, le physique commence à leur faire défaut. Maxime et Fabian, les deux hommes forts des Coravu, montrent ainsi des signes de faiblesse inquiétants.

Du côté de Maxime, ce sont surtout les mains qui ont souffert. Le restaurateur lyonnais s’est brûlé les mains à plusieurs reprises en faisant la cuisine sur le campement des Jaunes. Des brûlures qui l’ont ensuite terriblement fait souffrir et l’ont empêché de tenir la corde plus longtemps durant l’épreuve. "Je ne suis pas très bien parce que je m’étais mis dans une position de leader, celui qui amène son équipe à la victoire… Et là je fais plonger mon équipe." Maxime est amer, le mental n’a pas su prendre le dessus sur la douleur.

Pour Fabian, c’est le dos qui va mal. Le Suisse se met au repos forcé au retour de l’épreuve. "Il faut que je lève le pied", dit-il. Manu observe tout cela avec dépit. Le Belge a bien conscience que les coups de moins bien de ses deux camarades peuvent porter préjudice à l’équipe. "Ça fait cinq jeux d’affilée qu’ils vont puiser dans leurs ressources, constate-t-il. L’endurance et le mental c’est une chose, mais la force physique c’en est une autre."

Les Jaunes sont amoindris et pour eux, pas de doute, c’est parce qu’ils mangent moins que les Rouges, ce qui les prive de l’énergie nécessaire. A force de se rationner sur le riz et de ne pas chercher plus de nourriture dans la forêt alentour, ils sont en train d’en payer le prix.

