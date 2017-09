Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Pour cette deuxième expédition au paradis perdu, les anciens ont la possibilité de choisir lequel des Jaunes accompagnera l'un d'entre eux sur place. Après réflexion, c'est André qui est invité à rejoindre le camp des anciens avant de rejoindre le paradis perdu en compagnie de Maxime.

À la tombée de la nuit, après de longues heures de recherche, le binôme se décide à prendre une pause, le temps de discuter et de s'endormir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux aventuriers semblent s'entendre à merveille. En effet, ils prévoient même une éventuelle future alliance lors de la réunification...

Mais, au lendemain, c'est peine perdue pour André et Maxime. Les fouilles des deux aventuriers ne sont pas concluantes, et ils rentrent bredouilles dans leurs campements respectifs. Maxime est terriblement désabusé. Au bord des larmes, il confie : "c’est rageant parce que je ne trouve pas et j’aurais tellement voulu faire un clin d’œil à ma grand-mère." Et d’ajouter : "Je rentre bredouille. Je m’étais fait une promesse intérieure. Je n’ai pas trouvé le coffre. C’est une grande désillusion. Un échec." Très attristé, il rentre sur le camp et annonce la nouvelle aux Rouges.