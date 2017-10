Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, Tugdual et Marvyn ont quitté les îles Fidji. Lors du conseil, Maxime qui avait pourtant élaboré une stratégie dans la journée, a décidé de changer au tout dernier moment. Alors que Marvyn et Romain étaient au coude-à-coude avec 5 voix chacun, un aventurier a jugé utile de voter contre Fabian. Il s'agit de Maxime. Dans une interview accordée à MYTF1, le Breton, qui avait déjà été éliminé la première fois, a confié de pas avoir compris le choix de son coéquipier. "Sur le coup, oui je lui en veux à Maxime. Je ne comprends pas du tout pourquoi il change une stratégie qu'il avait mise sur pied avec Fabian. On avait parlé d'éliminer Romain ou Sébastien, ce qui m'arrangeait, et au dernier moment il change son vote... C'était incompréhensible pour moi.", a-t-il confié.

"Je ne suis pas un traitre"

Dans les colonnes de Télé Star, le Lyonnais s'est expliqué sur ce changement de vote de dernière minute. Il a confié être totalement "paumé" à ce moment précis du jeu. "J'ai voté Marvyn car je suis venu dans l'aventure pour affronter les meilleurs adversaires. Je n'ai rien contre Marvyn mais j'avais envie d'affronter Romain", a-t-il avancé. "J'étais paumé... Si j'avais pu voter contre moi, je l'aurais fait". Et de poursuivre : "Je ne suis pas un traître mais certains vont le penser, certains risquent de m'appeler la girouette, le mec qui n'a pas de valeurs ni de parole (...) J'ai tenu mes engagements vis-à-vis de Marvyn, je lui avais promis la réunification, il y a été".

