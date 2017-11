Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Dur fin d'aventure pour Maxime ! Le restaurateur a été éliminé à l'issue d'un conseil tactique où André et lui, avec la complicité de Tiffany et Magalie, ont abattu leur dernière carte en essayant d'éliminer Marguerite et Romain. Malheureusement pour eux, Romain a sorti son collier d'immunité ; tous les votes contre Marguerite ont donc été annulés et c'est Maxime qui a recueilli le plus de voix contre lui.

Au moment de quitter ses camarades, avant de rejoindre avec André la résidence du jury final, Maxime a tenu à adresser quelques mots aux six aventuriers encore en lice. "J'ai essayé de jouer ma dernière carte, explique-t-il. J'ai voulu aimer tout le monde, j'ai voulu sauver tout le monde... J'entraîne André avec moi..." Puis, submergé par l'émotion, il craque en évoquant une promesse faite à sa famille. "J'avais fait une promesse à mes grands-parents avant qu'ils me quittent... Je leur avais toujours dit "Si j'ai un jour la chance de faire Koh-Lanta, j'irai au bout pour vous, toucher ces poteaux"... Je n'y arrive pas..."

Des mots qui ont visiblement touché les autres aventuriers. Mélanie et Sandrine, bouleversées, versent elles aussi une petit larme. Mais Maxime peut partir la tête haute : s'il n'est pas arrivé comme il le souhaitait jusqu'aux poteaux, il aura tout de même vécu une belle aventure, conclue par une dernière victoire en binôme avec André en remportant l'épreuve de confort.