Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Arriver après les autres dans une équipe est toujours délicat dans Koh-Lanta. May, débarquée chez les Coravu après l'abandon de Marine sur décision médicale, l'a bien compris et fait le maximum pour se faire bien voir de ses nouveaux compagnons d'aventure. Dès le matin, elle part donc à la recherche de nourriture avec Magalie et ne revient pas les mains vides : les deux jeunes femmes ont en effet trouvé de la canne à sucre ! De quoi ravir les autres aventuriers de sa tribu.

"Je viens à peine d'arriver, commente May. Je m'investis parce que je ne veux pas être le boulet. Je veux être vraiment présente." L'étudiante en lettres modernes, soucieuse de faire bonne impression, note toutefois que son arrivée s'est plutôt bien passée. "C'était difficile d'arriver après les autres, mais ils m'ont ouvert leurs bras quand je suis arrivée. Je me sens parfaitement bien accueillie !"

Magalie confirme : "Globalement, May s'est intégrée très vite. Du coup, on était agréablement surpris. C'est tout ce qu'on voulait. Elle a déjà cette notion de cohésion et c'est bien de montrer ça quand on arrive dans une équipe, parce qu'elle est du coup en totale osmose avec nous." Visiblement, l'opération séduction de May fonctionne à merveille, reste à présent à prouver sa valeur dans les épreuves pour se rendre définitivement indispensable !