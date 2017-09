Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Marine a été contrainte à l’abandon sur décision médicale après trois jours passés aux Fidji, elle a été remplacée chez les Jaunes par May, une jeune étudiante en Lettres modernes de 20 ans.

"Je suis tenace, je suis une battante, affirme immédiatement la jeune fille à ses nouveaux camarades d’aventure. Ce n’est pas pour rien que je suis ceinture noire de judo. Cette aventure j’en rêve depuis que j’ai 5 ans, donc je ne lâcherai rien. On va manger du Rouge !"

La Haut-Garonnaise a commencé le judo avant ses 5 ans, ce qui lui a donné un tempérament de battante sur le tatami et dans la vie. A 15 ans, elle était déjà ceinture noire ! Toujours désireuse de se dépasser et d’être la meilleure, elle pratique la danse sportive en couple et elle a même atteint le niveau national en un an seulement ! "Je suis une guerrière, je ne veux rien lâcher et je ne baisse pas les bras, ajoute-t-elle. Je suis faite pour Koh-Lanta !"

May va en tout cas avoir une occasion unique de prouver qu’elle peut aller loin dans cette aventure. Elle intègre en effet une équipe des Jaunes en confiance après deux victoires consécutives. Les jeunes aventuriers ont déjà le feu, de la nourriture et de l’énergie à revendre. May devrait donc pouvoir s’intégrer sans problème au sein de la tribu des Coravu.