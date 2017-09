Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le sort semble s’acharner sur May. Pour la troisième fois, la jeune femme a tiré une boule noire lors du tirage au sort destiné à respecter l’équité entre les deux équipes. Du coup, c’est depuis le bord du terrain que May a dû suivre la performance de ses coéquipiers dans la terrible épreuve de la poursuite, l’une des plus éprouvantes de Koh-Lanta durant laquelle les aventuriers portent ensemble une corde épaisse pesant 70 kilos !

Triste de devoir laisser sa place, May n’est pas pour autant restée muette pendant l’épreuve. Elle a même au contraire donné de la voix pour encourager ses camarades. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Haut-garonnaise a tout fait pour donner de la force et du courage aux siens.

"Allez les Jaunes, c’est comme ça !" hurle-t-elle ainsi pendant que ses compagnons font tout pour rattraper l’équipe rouge qui perd petit à petit ses membres et s’affaiblie de tour en tour. "On lâche pas ! On donne tout ! C’est maintenant ! Vous les voyez ! Vous ne les lâchez pas !" May est comme possédée sur la plage et à aucun moment elle n’arrête d’encourager ses partenaires. Une tactique payante puisque les Jaunes remportent finalement l’épreuve de confort, avec à la clé une récompense fabuleuse : l’appel téléphonique à leurs proches !





Pour revivre cette séquence en intégralité, regardez la vidéo ci-dessous :