On se nourrit comme on peut sur les campements de Koh-Lanta. Chez les jeunes Coravu, Mel a trouvé un gros ver blanc qu'elle décide de faire griller. "On va essayer de le cuire parce que j'ai déjà goûté ça en Amérique du Sud, commente-t-elle en jetant l'insecte dans le feu. Ça faisait comme de la mozza après, c'était pas mal, donc on va essayer."

Tous sont intrigués et, comme ils ont faim, ils pourraient manger n'importe quoi. Evoquer un potentiel goût de mozzarella ne fait donc que mettre un peu plus l'eau à la bouche de nos aventuriers. Malheureusement pour les Jaunes, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. L'intérieur du ver grillé n'inspire pas confiance !

Si Tiffany, dégoûtée, se refuse à voir le résultat, André est lui plus téméraire et il se risque même à croquer dans le ver pour en goûter un bout minuscule. Après quelques secondes de dégustation en silence, il se lance : "Ça passe ! Il y a un léger goût de cacahuètes !" Du coup, ses camarades veulent également goûter le ver grillé, et même Tiffany se décide finalement à en prendre un tout petit peu. Seule Magalie refuse de tester ce met pour le moins original. "Plein de protéines ou pas, moi ça m'écoeure", affirme la doyenne des jeunes. Tant pis pour elle, ça en fera plus pour les autres !



