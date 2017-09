Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Vous avez quitté l’aventure lors du dernier conseil. On vous sentez très déçue au moment de partir. Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Mel : J’ai eu la chance de voir le coup venir. Les calculs ont été faits très rapidement. En toute honnêteté, je m’en doutais un petit peu…

MYTF1 : Théotime et André ont été bouleversés par le départ de Marvyn la semaine dernière. Vous êtes, (avec d’autres aventuriers) à l’origine de la stratégie mis en place pour l’éliminer … Est-ce que vous avez des regrets ?

Je n’ai aucun regret. Mais après réflexion, j’aurais peut-être dû envisager cette stratégie plus tard dans le jeu.

MYTF1 : Lorsque vous avez su que Marvyn était de retour. Comment avez-vous réagi ? Est-ce que vous aviez envisagé ce scénario ?

Mel : En fait, j’ai été très surprise du départ de Thomas pour des raisons médicales. Mais je savais que si un candidat partait, un autre revenait. Et ça n’a pas loupé…

MYTF1 : Vous êtes très stratège et compétitrice. Est-ce que c’est quelque chose qui vous a finalement pénalisé ?

Mel : Je suis stratège et je l’assume totalement, cela fait partie de moi. Après ce qui a été difficile, c’est que parfois on reçoit des mots durs notamment sur les réseaux sociaux. Pour me protéger, j’essaye de laisser la critique de côté et j’avance coûte que coûte. Puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont adorables et qui m’ont soutenue. Et je les remercie !

MYTF1 : Entre May et vous, il y a eu des tensions sur le camp et notamment au sujet de Marvyn. Est-ce que vous être toujours en froids aujourd’hui ?

Mel : J’ai des rancunes vis-à-vis de May car la semaine dernière, elle était bien contente de sauver sa peau. Elle nous disait que jamais elle ne ferait quelque chose contre nous. Et là, elle s’est dédouanée en disant qu’on la forçait à voter contre Marvyn… Elle n’a pas assumé son vote, je suis très agacée contre elle. C’est vraiment quelqu’un que je ne compte pas revoir.

MYTF1 : Même si il est encore un peu tôt pour le dire, quel candidat mérite de remporter Koh Lanta Fidji selon vous ?

Mel : J’ai beaucoup d’affinités avec Tiffany. J’espère qu’elle ira le plus loin possible. Pour moi, c’est Tiffany qui mérite de remporter l’aventure.

MYTF1 : Les conditions sur l’île n’ont pas toujours évidentes. Vous avez passé une soirée et une matinée sous la pluie sur le camp. Est-ce que vous vous attendiez que ce soit si dur ?

Mel : Je me suis dit ça va être dur mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. On en a beaucoup parlé entre nous notamment pendant cette fameuse nuit. Puis, on ne peut pas montrer aux autres lorsqu’on a un moment de faiblesse.

MYTF1 : Malgré les conditions parfois difficiles. Quels sont vos meilleurs moments passés dans l’aventure ?

Mel : Les deux meilleurs moments ont été la première fois que j’ai vu Denis et la première épreuve d’immunité. Puis, je n’oublie pas, nos fous rires avec les autres aventuriers.

MYTF1 : Est-ce que Koh Lanta a changé quelque chose dans votre vie ?

Mel : Toutes les personnes qui ont fait l’aventure pourront vous le dire. C’est une expérience exceptionnelle. Ça change notre façon voir les choses. J’ai par exemple pu travailler sur mon impulsivité. On apprend beaucoup sur soi-même que l’on reste 3 ou 40 jours. J’ai aussi repris contact avec mon père avec qui ça n’allait plus trop.

MYTF1 : Comment se passe le retour à la vie normale ?

Mel : Retrouver mon quotidien a été un peu particulier. J’ai commencé un nouveau travail mais on me parle encore très souvent de l’aventure… Revenir à la vie normale n’est pas évident après une telle expérience !

