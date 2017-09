Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

D'un côté il y a Mel. La jeune étudiante en marketing digital est à l'origine de l'élimination de Marvyn au précédent conseil. Avec le retour de ce dernier, elle est donc logiquement en danger pour le conseil qui s'annonce. De l'autre il y a May. La dernière arrivée chez les Jaunes a finalement peu d'affinités avec les autres et elle est désormais pointée du doigt par certains comme responsable de la stratégie ayant mené à l'élimination de Marvyn !

Heureusement pour elle, May peut compter sur le soutien du trio Marvyn/André/Théotime. Car Marvyn tient toujours Mel comme responsable de sa sortie. Il propose donc une alliance de circonstance à l'étudiante en lettres modernes pour le vote à venir : les garçons comptent voter contre Mel et veulent s'assurer que May ne votera pas à nouveau contre Marvyn. Bien consciente du danger qui la guette une nouvelle fois, May fait le choix judicieux d'assurer aux garçons qu'elle votera également contre Mel au conseil.

De son côté, Mel essaye de rallier à sa cause les aventuriers qui pourraient encore hésiter. Si elle est certaine d'avoir Tiffany et Marta avec elle, elle est moins sûre du choix de Magalie et Tugdual. Elle s'efforce donc de tout faire pour convaincre ses deux camarades de voter contre May. Pour eux, le choix est difficile : soit ils voteront en fonction des affinités sur le camp et élimineront May, soit ils voteront au mérite et c'est alors Mel, jugée moins forte dans les épreuves, qui serait visée.

Le sort des deux jeunes femmes est donc entre les mains de leurs compagnons d'infortune. Mais ni Mel, ni May ne savent que Théotime possède un bulletin de vote supplémentaire pour le conseil. C'est bien le Vosgien qui fera basculer le vote en faveur de l'une ou de l'autre !



Entre Mel et May, le ton monte, regardez