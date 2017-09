Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Aujourd'hui chez les Rouges, c'est japonais pour tout le monde ! Sébastien, grâce aux conseils avisés de Manu, pêcheur émérite, est parvenu à pêcher un petit poisson avec sa canne à pêche de fortune. Un exploit qui va permettre à ses compagnons de la tribu des Makawa de se mettre enfin autre chose que de la noix de coco sous la dent. D'autant que Manu lui-même, dans la foulée, apporte lui aussi sa pierre à l'édifice en pêchant à son tour un petit poisson.

"J'adore le japonais, s'enthousiasme Caroline. Je mange beaucoup de sashimis, alors pourquoi pas essayer avec des petits poissons." Même son de cloche chez Sandrine. "Ça ne nous dérange pas de manger cru, ajoute-t-elle. C'est de la nourriture, qu'elle soit crue ou cuite, c'est la même." Manu se met donc à la cuisine et entreprend de découper les deux prises rouges. "C'est un peu comme du thon", constate-t-il au moment de la dégustation.

"Il n'y a pas plus frais que ça", affirme Fabian. Quant à Mélanie, elle est aux anges ! "C'est vachement bon !" "C'est pas mal, mais il nous en faudrait vingt-cinq comme ça", rigole Sandrine. La rugbywoman et ses compagnons ont faim, mais pour le moment, ils doivent se contenter de ce qu'ils trouvent. En attendant, peut-être, une pêche miraculeuse...





Regardez Manu, grand pêcheur de l'équipe Rouge