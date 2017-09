Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Elle en rêvait, elle l'a fait. Après avoir demandé l'avis aux internautes, Jesta est enfin passée à l'acte ! Il y a quelques jours, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta : l'île au trésor s'est coupée les cheveux comme elle l'avait envisagé. Celle qui ne jurait que par un carré long a procédé à un relooking afin d'obtenir le résultat escompté. Bye bye les cheveux longs et bonjour les cheveux plus courts. Pour cela, la jeune femme a fait appel à Tiffany, l'une de ses amies. Quelque peu réticente lors des premiers coups de ciseaux, la Toulousaine s'est laissée faire. Et le résultat est saisissant.

Si la jeune femme a coupé ses cheveux, c'est d'une part pour expérimenter un nouveau look, mais pas seulement ! En effet, en coupant ses mèches, elle vient en aide à l'association Solidhair, qui aide les personnes atteintes d'un cancer. "D'un geste simple, on peut aider les personnes atteintes d'un cancer", explique-t-elle sur sa vidéo. Cette bonne action, les internautes ont été nombreux à la souligner. "C'est vraiment bien ce que tu fais pour les personnes malades, bravo Jesta, c'est une belle leçon. Tu as un grand cœur", "Jesta, tu peux être fière de toi, tu as fait un beau cadeau pour les personnes malades", "super beau geste que tu viens de faire, je suis fier de te soutenir depuis le début", ont-il écrit. Alors, aimez-vous le nouveau look de Jesta ? Pour rappel, dans Koh-Lanta, Jesta ressemblait à ça :