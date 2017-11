Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marguerite peut se dire qu’elle a eu chaud. Et que c’est un petit miracle si elle est encore dans l’aventure Koh-Lanta : Fidji. Car la doyenne de la tribu réunifiée a recueilli contre elle cinq voix lors du conseil : les deux votes de Maxime, qui avait avec lui le vote noir de Fabian, et les trois votes des jeunes (André, Magalie et Tiffany). Normalement, elle aurait dû être éliminée car elle n’avait pas remporté l’épreuve d’immunité et ne possédait pas de collier lui permettant d’annuler toutes les voix contre elle.

Mais par chance, l’aventure se disputait à deux pendant quelques jours ! Le destin de Marguerite était ainsi lié à celui de Romain avec qui elle avait disputé l’épreuve de confort et l’épreuve d’immunité. Et malgré leur défaite lors de cette dernière épreuve, les deux aventuriers pouvaient envisager le conseil sereinement, car Romain avait en sa possession un collier d’immunité !

La seule incertitude était de savoir si le coach sportif allait choisir de le sortir pour se protéger et du même coup protéger Marguerite ou bien choisir de le garder pour plus tard. Romain a donc eu le nez creux. Alors que Maxime et les jeunes avaient tout fait pour semer le doute et faire croire qu’ils ne voteraient pas contre Marguerite ou contre lui, l’ancien pompier de Paris a senti venir le coup et a sorti son précieux collier ! Un choix décisif puisque grâce à lui, Marguerite garde sa place dans l’aventure. Et Romain aussi par la même occasion. Car si la doyenne avait été éliminée, il aurait dû lui aussi dire adieu à ses rêves de victoire.