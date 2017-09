Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Alors que la nuit est tombée sur le camp, une pluie diluvienne s’est abattue sur l’île. Sous le déluge, les compagnons d'infortune attendent une accalmie… En vain. Leurs affaires sont trempées et le camp est sans dessus dessous.

Le lendemain n’est pas plus simple, les aventuriers accusant le contrecoup... Il continue à pleuvoir et la fatigue commence à se faire ressentir : "Il pleut encore et on est tous trempés. On a froid. On ne peut pas se mettre à l’abri. La nuit a été dure. Franchement, c’est une horreur", confie Marta, épuisée. Et l’attitude de la jeune femme n’est pas passé inaperçue auprès des habitants du camp.

Si certains aventuriers sont abattus, d'autres préfèrent positiver malgré les conditions difficiles. C’est le cas de Thomas : "La pluie c’est pas un élément qui me dérange, Ce n’est pas un peu d’eau qui va m’affaiblir. On a vu que certains pouvaient craquer plus facilement que d’autre. Cela m’a permis de voir qui pourrait potentiellement craquer ou qui était le plus mauvais lorsqu’il y avait des complications. Voilà, c’est noté, on verra pour la suite," déclare-t-il. Une chose est sûre.. Qu’importe les conditions climatiques, les aventuriers ne perdent pas le nord !

