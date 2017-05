Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est parti pour la saison 2 de Mortus Corporatus, la web-série coproduite par MYTF1 Xtra dont la première saison avait été un succès ! Déjà vue plus de 800 000 fois, récompensée par de nombreuses récompenses lors de festivals nationaux et internationaux, Mortus Corporatus revient en mai pour une nouvelle saison déjantée.

Souvenez-vous : Gaspard et Cyprien travaillent tous les deux pour La Mort Inc., une compagnie multinationale fondée par la Grande faucheuse. Ils ont pour mission, avec les autres faucheurs, de mettre en scène la mort des gens à l’heure prévue, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et dans cette nouvelle saison, les employés de La Mort Inc. vont être confrontés à la concurrence des faucheurs privés qui n’hésitent pas à leur piquer leur boulot.

Au casting de cette nouvelle saison, deux nouvelles têtes font leur apparition : Shirley Bousquet dans le rôle de Charlène et François-David Cardonnel qui interprète Malec Aldouin, responsable du secteur accident à La Mort Inc.. Et ce dernier visage vous est sans doute familier puisque François-David n’est autre que le grand gagnant de Koh-Lanta : Vanuatu !

Ce n’est pas la première fois que l’ancien aventurier se retrouve sur le petit écran. Il était déjà apparu notamment dans un épisode de Camping Paradis aux côtés de Laurent Ournac. Il a également fait une apparition sur grand écran dans le film de Guillaume Gallienne Les Garçons et Guillaume, à table ! Après sa victoire dans Koh-Lanta : Vanuatu, François-David avait retenté sa chance dans Koh-Lanta : Le retour des héros où il avait terminé à la septième place.