Vous n’avez pas de passoire ? Utilisez donc un chapeau !

Hada a quitté les Bleus la semaine dernière, mais elle a oublié sur le camp un précieux accessoire. A « Koh-Lanta : Cambodge », on se débrouille comme on peut !

Hada a fait ses valises la semaine dernière, mais elle a laissé derrière elle au Cambodge un accessoire qui vient de se révéler bien utile à ses anciens compagnons d’aventure: son chapeau!

Car quand on est naufragé sur une île déserte, on se débrouille comme on peut pour se nourrir et améliorer son confort. Si Hada aurait bien eu besoin de son couvre-chef pour se protéger du soleil à Antibes, qu’elle se rassure, il n’a pas été oublié en vain. Kelly, Frédéric et les autres aventuriers bleus ont décidé d’en faire bon usage et de le recycler. Fini la protection contre les insolations et les coups de soleil, le chapeau d’Hada servira désormais de… passoire!

Car pour la première fois en dix jours, ils vont pouvoir manger du riz. A l’issue de l’épreuve de confort, Denis Brogniart a en effet remis aux deux tribus restantes deux kilos de riz chacune. Et c’est à présent l’heure de manger sur le campement des Takeo. «On va utiliser le chapeau qu’Hada a oublié avant de partir en guise de passoire», déclare Kelly qui tient le précieux objet entre ses mains. «Une petite pensée pour Hada alors?», ajoute Brahma, nouvel arrivant chez les Bleus avec Félicie, Corentin et Vincent, alors que Frédéric et lui s’apprêtent à vider l’eau du riz dans le chapeau. «Merci Hada!», reprennent les Bleus tous en chœur. Sans le savoir, l’Antiboise a donc fait neuf heureux au Cambodge!