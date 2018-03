Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’aventure est sur le point de basculer aux Fidji. Nathalie a en effet trouvé le faux collier d’immunité que Javier avait fabriqué avec l’aide de Yassin et Pascal. A force de chercher dans la forêt aux alentours du campement rouge, la comptable de Seine-et-Marne a fini par tomber sur ce qu’elle pense être un vrai collier d’immunité…

Elle n’ose y croire mais elle parvient vite à se convaincre qu’elle n’est pas en train de rêver. Toute tremblante, presque plus embarrassée d’avoir trouvé ce collier que soulagée, elle décide de le cacher au pied d’un arbre dans un endroit connu d’elle seule. Pour elle, l’aventure n’est à présent plus la même. Elle qui se sentait en danger en cas de défaite lors d’une épreuve d’immunité peut maintenant envisager plus sereinement l’avenir.

Le problème c’est que ce collier est un faux et qu’il n’aura aucune valeur en cas de conseil. Si une majorité des voix est dirigée contre elle, Nathalie sera contrainte de quitter l’aventure ! Au sein même des Rouges, ce faux collier pose un cas de conscience. Javier affirme qu’il n’a que ce moyen pour assurer sa place dans l’aventure en cas de conseil car il est persuadé que Nathalie votera contre lui. Mais Cassandre, Jérémy ou Clémence sont plus dubitatifs et même gênés à l’idée que Nathalie se fasse piéger. Le faux collier sèmera-t-il la zizanie au sein des Rouges ? Affaire à suivre.