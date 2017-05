Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Vincent, Claire, Clémentine, Sébastien, Frédéric et Mathilde… Ils ne sont plus que six, trois hommes et trois femmes, à prétendre au titre de « meilleur aventurier » de Koh-Lanta. La compétition s’accélère. Plus que quelques semaines avant de connaitre l’identité du vainqueur de cette édition. La grande finale se déroulera le vendredi 16 juin. L'émission sera présentée par Denis Brogniart sur TF1. Les téléspectateurs découvriront, en direct, l’identité de l’Ultime Aventurier de ce Koh-Lanta. Qui succèdera à Benoit et repartira avec les 100.000 euros de gain ? Le suspense est à son comble.

Seuls quatre aventuriers auront la possibilité d’accéder à l’épreuve d’orientation. Ils se livreront un combat sans merci pour atteindre l’ultime étape : la mythique épreuve des poteaux. Trois aventuriers se livreront une bataille acharnée pour s’assurer une place de finaliste. Le vainqueur pourra d’ailleurs choisir le deuxième finaliste.

A ce stade, toutes les stratégies sont permises. Mais attention, si les épreuves sont individuelles, il ne faut pas oublier, qu’à Koh-Lanta, il vaut mieux se la jouer collectif.



Reste à savoir comment les aventuriers du jury final (les naufragés éliminés depuis la réunification) réagiront en découvrant le nom des deux finalistes. Toutes ces réponses le vendredi 16 juin à 21h sur TF1.