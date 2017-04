Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un vent de panique souffle sur les Takeo et entre Yves et Frédéric, rien ne va plus. Les deux aventuriers n'arrivent plus à communiquer alors forcément, le ton monte très vite.

Après l'élimination de Kelly lors du dernier conseil des Bleus, la tension est palpable sur le camp des Takeo. Yves a eu peur de sortir hier soir et il le fait savoir en faisant la moue. "Ils sont 5 et moi je suis tout seul. Je ne suis pas venu sur Koh-Lanta pour me faire des amis de toute façon", avoue-t-il face à la caméra. Excédé, il fait part de sa frustration aux autres membres de son équipe. "Je suis plus en forme que certaines personnes sur le camp, moi ça fait 18 jours que je suis là, je ne suis pas fatigué", déclare-t-il. Rapidement, Frédéric raisonne son ami. "Arrête de faire l'enfant gâté Yves, tu te mets dans ton coin tout seul", ce à quoi le doyen des Bleus répond, "j'ai pas envie de parler, vous vous parlez entre vous. Je suis à part, Frédéric il ne me parle même plus depuis que vous êtes là", déclarent-ils.

Mathilde ne comprend pas les agissements d'Yves. Pour elle, l'aventurier les "met dans une mauvaise ambiance depuis ce matin". Elle avoue ne pas réussir à le cerner. Et elle n'est pas la seule. Frédéric commence à en avoir marre des agissements de ce dernier. "Tu pars dans tes délires, ça fait 18 jours que je suis là à te tirer vers le haut", avoue-t-il énervé. A bout de nerfs, il perd patience et balance ses quatre vérités à son amis qu'il a toujours défendu jusqu'alors. "Qui t'as sauvé au début ? Quand tu pleurais ? C'est moi ! Pendant les épreuves je t'ai toujours défendu", avance-t-il avant de conclure, "tu craches dans la soupe". Pris de remords, il avoue regretter de l'avoir défendu depuis le début. "Pour moi il fait n'importe quoi, c'est de l'orgueil mal placé", termine-t-il.

