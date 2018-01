Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

André ne compte pas souffler trop longtemps. Après avoir réussi avec brio le défi Koh-Lanta : Fidji – émission qu’il a remportée à la quasi-unanimité -, le jeune homme va se frotter à une nouvelle expérience un peu givrée qui va l’emmener dans une célèbre station de ski française. L’aventurier de Koh-Lanta : Fidji va prendre part, en février prochain, à un tournoi de rugby un peu spécial puisqu’il se déroule sur la neige !

"Je vous donne #RendezVous les 17 et 18 février à @megeve pour la grande finale du @Tournoi6station ! Matchs de rugby sur neige et beaucoup d'animations au programme !", a ainsi annoncé le principal intéressé sur son compte Twitter. Selon Mediamag, le dernier gagnant en date de Koh-Lanta sera présent pour "la grande finale du tournoi" en tant que "joueur amateur". Le Tournoi des Six Stations Orangina rassemble en effet 30 joueurs amateurs et 30 joueurs professionnels répartis dans plusieurs équipes aux couleurs de stations de sports d’hiver. Parmi les stars du rugby qui participeront à la compétition qui se joue du 12 au 18 février prochain figurent Serge Betsen, Imanol Harinordoquy, Damien Traille ou encore Christophe Dominici et Dimitri Yachvili, tous anciens joueurs de l’équipe de France de rugby.

Rugbyman au sein du club RC Orléans, André a obtenu une jolie consécration après sa victoire dans Koh-Lanta. Il a en effet été élu Loirétain de l’année 2017. "Je ne m’attendais pas à gagner. J’ai vu que j’arrivais avant le président de la Fédération française handisport. C’est fou, il a quand même plus de responsabilités, un plus grand rôle que moi", a déclaré l’heureux élu.

