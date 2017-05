Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Au 28e jour de l’aventure, les aventuriers de la tribu réunifiée sont convoqués pour une épreuve. Tous pensent qu’il s’agit de l’épreuve d’immunité et Vincent a donc logiquement rapporté son totem pour le remettre en jeu. Mais Denis Brogniart dévoile très vite de quoi il retourne véritablement : les aventuriers vont s’affronter dans une épreuve où le dernier arrivé sera pénalisé au conseil. Le perdant devra en effet écrire son nom sur un premier bulletin qui sera glissé dans l’urne avec les autres à l’issue du prochain conseil.

La pression est donc maximale avant cette épreuve, un puzzle vertical en trois étapes. Personne ne veut arriver au conseil du lendemain avec déjà une voix contre lui ! Toujours aussi dominateur, Vincent montre qu’il n’est pas qu’une force de la nature et qu’il excelle aussi dans les jeux de patience et de réflexion. Il est le premier à terminer son puzzle et remporte donc sa troisième épreuve individuelle d’affilée.

Derrière lui, les aventuriers terminent tour à tour et l’étau se resserre sur ceux qui restent encore en lice. En grande difficulté, Corentin parvient à se ressaisir au meilleur moment alors qu’il se retrouve en face-à-face avec Kelly qui avait pourtant de l’avance. C’est finalement la serveuse parisienne qui termine dernière de l’épreuve et est donc contrainte d’inscrire son nom sur un bulletin.

« Ça représente un danger comme à chaque fois, constate l’ex-Bleue devenue Rouge. Je suis toujours partie au conseil avec la peur au ventre. Je vais voter contre moi, ça va me faire bizarre, mais advienne que pourra… »