Il avait fait sensation lors de la saison 2016 « L'île au Trésor Cambodge » de Koh-Lanta. Arrivé sur la précieuse épreuve des poteaux, malheureusement, le beau Freddy n’est pas parvenu à rester suffisamment longtemps pour pouvoir être finaliste et il cédait sa place à Jesta et Benoît.



Depuis, de l’eau à couler sous les ponts et l’ancien jaune a retrouvé sa famille, et même une nouvelle occupation. En effet, le jeune homme a posté sur son compte Instagram, une intrigante photo : celle d’une caméra en train de le filmer au côté d’une jeune femme. En commentaire, l’acteur en herbe écrit : « C'est dans la boite clap de fin court métrage au top un grand MERCI à @tarikbens pour la réalisation ça c'est bon ça, @magaliberquier pour l'écriture et merci à ma partenaire @s_frk »… et mystérieux, il ajoute en mots dièses #grandepremière #jenendispasplus. Suffisamment pour attiser la curiosité de sa fanbase.



En réalité, Freddy participe à un projet porté par Magali Berquier, ayant pour but de sensibiliser et d’alerter sur les violences psychologiques au sein d’un couple. Le projet s’appuie sur deux courts-métrages réalisés par Tarik Ben Salah. L’ancien aventurier participe à l’un d’entre eux, au côté de Sarah Frikh.