Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui arrêtera Clémentine ? Vendredi, la jeune femme a réalisé un coup de maître exceptionnel qui l'a hissée au rang de première finaliste de Koh-Lanta Cambodge. En effet, la jeune femme, qui possède un collier d'immunité - gracieusement remis par son ami Sandro -, a brillé lors de la dernière épreuve d'immunité. Face à Vincent, aventurier redoutable de l'aventure, la Savoyarde n'avait qu'un objectif en vue : remporter le jeu pour être sûre d'accéder à la fameuse épreuve de l'orientation. C'est donc les dents serrées et les jambes tremblantes que la jeune femme a affronté l'ancien rugbyman sur le dernier ponton. Et c'est lors du dernier sprint final que l'aventurière a triomphé ! Alors forcément, ça méritait bien un cri de joie. En remportant ce totem, elle gagne sa place pour la finale de Koh-Lanta Cambodge.

Clémentine va à l'orientation !

Cette victoire, Clémentine en rêvait. "Je suis tellement contente de cette victoire, je suis très fière de moi parce que j'ai fait un parcours sans faute, j'avais tellement envie de saisir ce totem que je suis transcendée". Perspicace, la jeune femme sait que ce totem d'immunité va l'emmener à l'étape supérieure de l'aventure : l'orientation. "Ce totem est hyper important parce qu'il me laisse la place pour l'orientation. Tout le monde le sait, j'ai un collier donc la course d'orientation est validée, c'est le plus beau des totems et je suis tellement contente !", a-t-elle admis à Denis Brogniart et aux autres aventuriers.