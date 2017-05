Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Vincent a quitté l’aventure <em>Koh-Lanta</em>, ce qui lui donnait logiquement le droit de faire partie du jury final et de pouvoir voter pour désigner le grand vainqueur de Koh-Lanta : Cambodge. Car vous le savez, après la mythique et terrible épreuve des poteaux, seuls deux aventuriers seront encore en capacité de remporter Koh-Lanta. Ils devront alors se présenter devant le jury final constitué de tous les aventuriers éliminés et auront quelques minutes pour plaider leur cause devant cette assemblée très particulière.

Seulement, ce vendredi, Vincent a réintégré l’aventure après l’abandon de Manuella sur ordre médical. Un retournement de situation qui a permis au rugbyman de faire un retour triomphant dans l’aventure. Preuve en est, il a remporté l’immunité. Vendredi soir, c’est Sandro, qui après avoir fait les frais d’une alliance contre lui, a quitté le jeu. En remettant son flambeau à Denis Brogniart, l’aventurier Belge intègre intègre donc le jury final. Là-bas, il attendra les aventuriers éliminés qui se succéderont. C’est aux Robinsons éliminés de départager les finalistes pour qu’à la fin, il n’en reste plus qu’un !