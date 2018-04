Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La malchance a encore frappé les Jaunes. Après avoir momentanément perdu Ludovic, sonné par un coup de genou involontaire d’Olivier lors de la précédente épreuve de confort, les Wakaï devront poursuivre l’aventure sans Olivier, contraint à l’abandon sur décision médicale.

C’est un nouveau coup dur pour les Jaunes, même si la recomposition des équipes par Dylan et Yassin a fait passer Candice et Ludovic chez les Rouges. Clémentine notamment, qui était très proche du doyen de son équipe, est très touchée et ne peut retenir ses larmes ; Ludovic, passé chez les Toa, a lui aussi du mal à encaisser cette triste nouvelle. Olivier était la personne dont il était le plus proche depuis le début du Combat des héros.

Pour Olivier, l’aventure s’arrête donc brutalement. Après avoir ressenti des douleurs au ventre, il avait fait appel au médecin ; une nuit en observation plus tard, l’avis de l’équipe médicale est dur à entendre : il ne peut continuer le jeu. Eliminé après 24 jours de compétition lors de Koh-Lanta : Raja Ampat, Olivier aura tout fait pour apporter la fameuse victoire qui manquait à son équipe aux Fidji. Il repart malheureusement sans avoir connu le moindre succès avec les Jaunes, mais peut être fier de son parcours au sein de la tribu des Wakaï.