Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Tout est parti d'un clin d'œil dissimulé dans un vote. Lors du conseil de la tribu bleue lors duquel Kelly avait été éliminée, Vincent avait orthographié bizarrement le nom de la serveuse parisienne en écrivant « Kéli » sur son bulletin. Il s'en était ensuite expliqué sur les réseaux sociaux en postant ce message on ne peut plus clair : « J'ai fait du rugby pendant 10 ans mais j'ai encore quelques notions d'orthographe : c'était une dédicace pour ma petite sœur Elinor ».

Rebelote lors du conseil où Corentin et Kelly ont quitté l'aventure, le Rochelais avait encore une fois adressé un message à sa sœur en écrivant « Kéli » sur son bulletin. Eh bien, la fameuse Elinor n'est désormais plus inconnue puisqu'elle a fait le déplacement jusqu'au Cambodge pour venir voir son grand frère pendant l'ultime épreuve de confort.

Très émue de se retrouver face à Vincent qu'elle n'avait pas vu depuis plus d'un mois, Elinor s'est empressée de donner des nouvelles de Marine, la compagne du Rochelais enceinte de quatre mois, et de Gaspard, son fils. « Je viens pour lui dire que tout va bien, que Gaspard, Marine et le bébé vont bien », déclare-t-elle à un Vincent ému aux larmes mais heureux d'avoir enfin des nouvelles de sa famille.