Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans Koh-Lanta, la réunification apporte son lot de joie et de consolations. Désormais au nombre de 10, les aventuriers restants vont devoir se battre s’ils veulent continuer l’aventure. Car vous le savez, dans le jeu, tout peut arriver. Sandro, qui pensait amener sa stratégie jusqu’au bout, - le belge avait créé une alliance avec Clémentine et Sébastien pour éliminer les Bleus -, s’est vu déboussolé en quittant le jeu précipitamment. Désormais, Clémentine, Frédéric, Corentin, Kelly, Vincent, Mathilde, Sébastien, Claire vont devoir jouer des coudes pour avancer dans le jeu.

4 garçons, 5 filles : plusieurs possibilités.

A ce stade de l’aventure, les filles sont en majorité face aux garçons. Elles sont 5 à être encore dans la course. Il y a tout d’abord Claire. Compétitrice, battante, elle n’a peur de rien et le prouve lors des épreuves de confort et d’immunité. Il y a aussi Mathilde. La jeune femme, championne de natation synchronisée qui souhaite faire partie de l’équipe blanche pourrait bien se rallier à la cause des autres filles pour aller jusqu’au bout, tout comme Clémentine. La jeune femme a prouvé qu’elle était stratège en entraînant les autres aventuriers à voter contre Sandro. Son pouvoir de persuasion est donc très poussé. Force tranquille, Marjorie mène sa barque à bout de bras depuis le début de l’aventure. Tout comme Kelly. Redoutable et déterminée, la jeune femme ne laissera personne lui voler sa place.

Face à elles, quatre garçons. Il y a Frédéric, qui depuis le début, vote non par choix, mais par conviction, tout comme Sébastien. En retournant dans le jeu, Vincent a prouvé qu’il n’a pas dit son dernier mot tant sur le plan stratégique que sur le plan sportif. Enfin, il y a Corentin. L’aventurier du sud de la France est très stratège mais aussi très juste dans ses choix…

Comment va se dérouler la suite de l’aventure ? Filles comme garçons feront-ils une alliance ? La réponse vendredi 11 mai sur TF1 !