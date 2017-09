Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Du côté des Rouges, la recomposition des équipes est attendue de pied ferme ! Les anciens se sont promis une chose : une fois les nouvelles équipes composées, en cas de conseil, aucun ex-Rouge ne votera contre un ex-Rouge. L’idée est en effet d’arriver le plus nombreux possible à la réunification pour ensuite se retrouver en position de force lors des conseils de la tribu réunifiée.

Seuls André, Théotime et Marvyn chez les Jaunes devraient trouver grâce à leurs yeux suite à ce que les anciens ont convenu avec Théotime : ils protègeront les trois jeunes jusqu’à la réunification pour être encore plus forts. Un pacte gagnant-gagnant en quelque sorte… Même si du côté des anciens les choses sont claires : "La finalité, c’est les Rouges", affirment ainsi Maxime et Caroline.

La stratégie est donc claire : éliminer le maximum de jeunes une fois les équipes recomposées. Mais la perspective d’être séparés les uns des autres ne les enchante pas pour autant. "On était forts ensemble avec ces quatre victoires consécutives, reconnaît Sandrine. Là on va devoir s’affronter les uns les autres et ça nous fait un petit peu bizarre. C’est un nouveau Koh-Lanta."

Pour se donner du courage et réaffirmer avec force leur amitié, les Rouges décident alors de changer les paroles d’une fameuse chanson, "Place des grands hommes" de Patrick Bruel. "Il y avait une chanson qui disait "rendez-vous dans dix ans", dit Manu, le doyen de l’aventure, à ses camarades. Nous c’est "rendez-vous dans dix jours" !"

Les Rouges qui s'encouragent en chanson, c'est dans cette vidéo :