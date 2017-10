Par Sabrina AMMAD ABILLAMA | Ecrit pour TF1 |

Après le premier conseil de la tribu réunifiée, plus de retour en arrière n’est désormais possible pour Fabian. Ses stratégies ont explosé au grand jour, l’isolant du reste des aventuriers…

Fabian a pris une grande décision : celle d’avancer seul pour le reste de l’aventure. Il faut dire que le Suisse n’a pas tellement le choix puisque tous les ex-Rouges ont découvert au conseil que le pacte des anciens n’existait plus à ses yeux. En effet, Fabian était le seul ancien à avoir voté contre Romain ! Même Maxime, son « frère » comme ce dernier l’appelle, avait choisi d’abandonner leur stratégie et scellait le sort de Marvyn.

Le Lyonnais avait été le premier à décider d’arrêter les stratégies en plein conseil : avant de voter contre Marvyn lors du deuxième tour, il votait d’abord contre Fabian en larmes. Mettre le nom du plus méritant allait, selon lui, à l’encontre de ses valeurs. A présent, c’est au tour du Parrain de Koh Lanta de prendre la décision de faire cavalier seul ! Cependant, lui, son choix de vote se portera sur le plus méritant justement ! Il sait que s’il veut aller loin, il devra éliminer les plus forts !

Trois camps se dessinent donc sur la tribu réunifiée. D’abord, les anciens composés de Sébastien, Romain, Sandrine, Mélanie et Marguerite dont le but est d’éliminer les plus jeunes les uns après les autres. Ensuite, les trois derniers jeunes : Magalie, André et Tiffany qui tentent de sauver leur peau. Et enfin, Fabian et Maxime, les deux électrons libres qui voteront sans distinction de couleur et d’âge !