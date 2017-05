Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est la dure loi de Koh-Lanta. Si un aventurier sort son collier d'immunité lors d'un conseil, ce dernier voit les votes contre lui s'annulent. Le deuxième aventurier qui recueille le plus de voix contre lui quitte donc l'aventure. Et vendredi soir, c'est Claire qui en a fait les frais. Alors que Mathilde a déniché un collier d’immunité juste avant que la nuit tombe, l'aventurière aguerrie a été éliminée. C'est donc avec de grosses larmes et beaucoup de peine qu'elle a fait ses adieux à ses camarades d'aventure avec qui elle a passé près de 30 jours.

Seulement, avant de partir, Claire a dû transmettre son vote noir à un aventurier. "Triste" de quitter "l'aventurer de sa vie", elle a décidé de confier son vote noir à Clémentine qui a pourtant voté contre elle lors du conseil. "Je lui fais confiance pour voter au mérite, pour ce qui va être de ma voix", a-t-elle conclu, avant de rejoindre l'hôtel du jury final. Sur les réseaux sociaux, Claire a confié aux internautes les raisons qu'ils l'ont poussé à donner son précieux vote à la Savoyarde.

"Je ne suis pas capable de choisir"

"Je n'ai pas du tout préparé (mon élimination) et en face de moi j'ai trois garçons exceptionnels que j'adore et je ne suis pas capable de faire le choix à ce moment-là", a-t-elle commencé par affirmer sur Twitter. "Clem a sa place dans le carré final. Si je lui donne ma voix, elle ne s'en servira pas pour elle alors que ça pourrait être le cas de garçons [...] Je lui demande de voter au mérite je lui fais confiance, je ne suis pas capable de choisir et favoriser un garçon plus qu'un autre donc voilà pourquoi je donne mon vote à Clémentine".





Koh-Lanta, vendredi 2 juin à 21h00 sur TF1 !