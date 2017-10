Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Tiffany en est persuadée : lors du prochain conseil qui attend les Jaunes, le troisième consécutif, c'est elle qui va être éliminée. Une perspective qui n'enchante pas l'étudiante en arts dramatiques des Bouches-du-Rhône. "Normalement, c'est moi qui saute", souffle-t-elle, attristée.

Mais une confidence de Fabian va venir tout chambouler dans sa tête : le Suisse lui affirme qu'il compte voter contre Marvyn au conseil ! Il trouve en effet Tiffany plus méritante sur le campement et voit bien qu'elle se donne également à fond dans les épreuves. Surprise par les propos de Fabian, Tiffany prend la défense de celui avec qui elle a passé tout le début de l'aventure chez les jeunes.

"Je suis restée un peu choquée, je ne m'y attendais pas du tout, confie ensuite la jeune femme. Je ne sais plus trop quoi penser parce que Marvyn est un bon gars." Surtout, Tiffany a du mal à se faire à l'idée que l'un des membres de son équipe va devoir quitter l'aventure. "J'ai envie d'aller loin, mais j'ai envie que tout le monde aille loin en fait... Je suis trop gentille pour ça."

Désorientée par la situation et le choix qu'elle va devoir faire, Tiffany craque. Elle va devoir se résoudre à voter contre Marvyn pour sauver sa place dans l'aventure si jamais le jeune homme venait à voter contre elle. Mais Tiffany ne le sait pas encore, Marvyn va lui faire une proposition qui va tout changer...





