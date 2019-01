Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

La famille Koh Lanta s’agrandit. Benoit et Jesta viennent d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’ils allaient être parents. Une bonne nouvelle pour les deux anciens candidats du jeu d’aventure de TF1 qui se sont rencontrés en 2016 lors de Koh Lanta, l’île au trésor. En guise de photo, une paire de chaussons pour enfant. Trop mignon ! Pour l’heure, ils ne connaissent toujours pas le sexe du bébé. A ce sujet, Benoit, qui a une nouvelle fois déclaré sa flamme à la future maman sur Instagram, semble avoir une préférence. "Vous n’imaginez pas comment je remercie Jesta d’être entrée dans ma vie depuis Koh Lanta et de m’offrir le plus beau cadeau qu’il soit. Je t’aime, je l’aime déjà. P.S : Fais un garçon par contre", a-t-il lancé avec humour.

"Je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de trouver ma moitié sur une île déserte qui me fait vivre la plus belle chose au monde, devenir mère. Je t’aime", a, pour sa part, commenté la jeune femme. En attendant de se marier au mois de juin prochain avec son amoureux, la belle a dû faire face aux quelques désagréments liés au début de grossesse. "Ce n’était pas facile. C’est là où on a le plus de nausées, le corps est chamboulé. J’avais vraiment zéro énergie, zéro rien. J’étais au plus bas, je n’arrivais plus à dormir, j’avais des nausées de ouf", a-t-elle confié sur ses trois premiers mois de grossesse à ses abonnés sur Schnapchat. Heureusement, tout ça est désormais derrière elle et le plus beau reste à venir.