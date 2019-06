Soyez prêts : les aventuriers sont de retour ce soir !

Ce soir, vous avez rendez-vous à 20h55 pour suivre une nouvelle aventure mouvementée de Koh-Lanta...

Les anciens sont de retour





Ce soir, Romain, Julien, Laureen, Steve et Cassandre font leur grand retour enfin presque. Ils sont réunis dans la résidence du jury final ! Un espace spécialement aménagé pour eux où tous les éliminés se retrouvent après les conseils. C'est dans cet îlot caché à l’abri de tous regards que les éliminés réfléchissent aux aventuriers qui seront éliminés à l'issue des prochains conseils.

Pascal s’isole





Ce soir, Pascal fait bande à part. Très remonté par l’attitude de Gabriel la semaine dernière, le Niçois décide de s’isoler à l’abri de tous regards. Mais cette solitude cache-t-elle une énième stratégie de sa part? Il se pourrait bien que oui. Quoi qu'il en soit, les aventuriers restants doiventmettre leur mal de côté pour disputer les nouvelles épreuves de confort et d'immunité qui pointent leur bout du nez. Qui remportera l'épreuve de confort et surtout qui sera exempté de conseil ?

Des dégustations peu alléchantes…





Ce soir, les aventuriers vont affronter une épreuve… peu alléchante: la dégustation. Si le concombre de mer écœure Alain, ce dernier n’est pas au bout de ses peines puisqu’une autre épreuve trash attend les aventuriers restants : la dégustation. Au menu ce soir, des yeux de poissons, des larves, des yeux de chèvre, du poisson fermenté, des blattes, des œufs de vers… Les candidats de Koh-Lanta doivent y passer !

Si cette épreuve, permet à certains candidats de dépasser leurs limites elle parvientà faire perdre les moyens à d’autres ! En effet, certains candidats préfèrent mourir de faim que d’ingurgiter un des aliments de l’épreuve de dégustation !Autre épreuve phare ce soir dans Koh-Lanta, celle de la boue. Vous verrez que certains auront des tactiques originales pour espérer avoir le plus de boue dans son seau.

Rendez-vous ce soir à 20h55 sur TF1 pour suivre les aventures des naufragés de Koh-Lanta!