Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il y a un peu plus de trois mois, Jérémy, aventurier de Koh-Lanta, l'île au trésor, a entrepris un large voyage à travers l’Asie. Le jeune homme a déjà traversé l’Inde, le Sri Lanka, le Cambodge, la Thaïlande, Kuala Lumpur, Singapour… Sur Instagram, il partage à envie les photos avec ses followers, toujours très en demande. Ces derniers jours, le jeune homme visitait le Japon. Un pays qui l’a tant fait rêver, confie-t-il à ses fans. Au programme : visite des temples, du Himeji Castle, découverte du mont Fuji, passage à Kyoto, Osaka, Tori Path, thé au beau milieu de Bamboo Forest.



Après un mois au Japon, Jérémy poursuit son périple, en solo, vers une autre destination qui risque de faire rêver plus d’un follower : les Philippines. C’est ce qu’il a annoncé sur son compte Instagram. Les fans en tout cas vivent par procuration l’aventure asiatique de l’ancien binôme d’aventures de Jesta. "Olalala mais tu vends du rêve", "Tu as vraiment de la chance pour faire autant de voyage, je te souhaite que du bonheur", "fais-nous pleins de photos et profite bien", "tes photos sont magnifiques", "Bonne route, on a hâte de découvrir les Philippines grâce à toi", écrivent ainsi les admirateurs de Jérémy. Et à la question, quel pays a-t-il préféré pour l’instant, le jeune homme répond Le Sri Lanka.



Certains anciens aventuriers de Koh-Lanta suivent aussi avec délectation le périple du beau brun. C’est le cas, notamment de Pascal, candidat emblématique de la saison 2016 qui écrit : "Profite mon pote, on vit qu'une fois et des fois pas longtemps et ce qui est pris n'est plus à prendre".