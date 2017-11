Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sans le savoir, Sandrine et Romain, qui n'ont pas retenu Tiffany dans leurs équipes pour disputer l'épreuve de confort, ont donné le droit à la jeune femme de se rendre sur le Paradis perdu ! Une chance pour l'ex-Jaune qui a une occasion en or de trouver un avantage qui pourrait lui permettre d'avancer encore un peu plus dans l'aventure.

Malheureusement pour elle, Tiffany n'a pas l'habitude de manier des cartes. Elle part donc au petit bonheur la chance explorer l'île où il reste encore quelques coffres à découvrir. Après avoir cherché sans succès au hasard, la jeune femme décide de se pencher un peu plus sérieusement sur l'étude de la carte. Et elle parvient à bien se situer et à s'orienter dans une direction où sont censés se trouve quelques coffres.

Sa pugnacité va être récompensée. Alors qu'elle concentre ses efforts sur une zone bien précise, Tiffany tombe très vite sur un coffre qui n'a pas encore été ouvert. Et à l'intérieur, surprise : la jeune femme trouve un collier d'immunité ! Une découverte d'une importance capitale pour la jeune femme qui a bien failli quitter l'aventure au conseil précédent. Désormais, elle va pouvoir assurer ses arrières ou même donner ce collier à un autre aventurier qui pourrait en avoir besoin et ainsi rebattre totalement les cartes dans l'aventure.



Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !