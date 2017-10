Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’épreuve de confort intense a laissé des traces. Sur le camp jaune, Fabian montre des signes de fatigue inhabituels. Leader des Coravu lors de l’épreuve de l’élastique, donnant aussi bien de la voix que de sa personne, le Suisse accuse le coup après avoir profité de la récompense avec ses camarades.

"Je suis au ralenti là en fait, c’est la première fois que ça m’arrive", concède-t-il avant de s’allonger pour tenter de récupérer. "Il faut simplement que j’écoute un petit peu mon corps, affirme le Suisse. J’ai une équipe sensationnelle qui me permet de me mettre un peu en retrait si besoin."

Au même moment, Sandrine, choisie par les Jaunes pour se rendre sur le Paradis perdu, débarque chez les Coravu. En concertation avec les Rouges, elle avait justement décidé de choisir Fabian pour l’accompagner chercher les coffres dissimulés sur le Paradis perdu. Face au coup de fatigue de l’ex-Rouge, la directrice de relation clientèle est contrainte de revoir ses plans. Et c’est finalement Manu qu’elle emmène avec elle.

Pour Fabian, l’heure est désormais au repos. Car une épreuve d’immunité attend les aventuriers le lendemain. Et on le sait, lors d’un conseil, aucun aventurier n’est à l’abri !





Pour revoir le coup de mou de Fabian en vidéo, c'est ici :