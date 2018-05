Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Nathalie éliminée juste avant l’épreuve d’orientation, il ne reste plus que quatre aventuriers en course pour remporter Koh-Lanta : le Combat des héros et les 100 000 euros promis au vainqueur.

Javier a assuré sa place à l’orientation en remportant l’ultime épreuve d’immunité, le terrible parcours d’équilibre, en battant sur le fil Jérémy, qui avait pourtant pris le meilleur départ. Il est assuré de terminer l’aventure en étant le seul naufragé à avoir remporté deux totems d’immunité après la réunification.

Clémence, seule aventurière à avoir déjà gagné Koh-Lanta par le passé, avait quant à elle déjà sa place assurée dans le dernier carré depuis le précédent conseil. Cassandre lui avait en effet donné son collier d’immunité inutilisé, permettant à son amie de ne plus rien craindre avant l’ultime conseil.

Jérémy aussi avait un collier d’immunité en sa possession, mais personne ne le savait. Il avait hérité de ce précieux sésame pour l’orientation lors de son passage sur l’île de l’Exil. Eliminé par les aventuriers de la tribu rouge recomposée, il avait battu Clémentine dans le dernier duel qui lui avait permis de réintégrer l’aventure. Auparavant, l’entraîneuse de badminton lui avait confié le collier d’immunité que Julie avait trouvé sur l’île. Un cadeau dont il a su faire bon usage.

Enfin, Pascal complète le carré final. Finaliste de son premier Koh-Lanta, l’entrepreneur immobilier a cette fois encore su tirer son épingle du jeu grâce à ses stratégies. En danger lors de ce dernier conseil, il a su garder la confiance de Clémence et Javier, ses alliés du début, pour atteindre l’orientation, qu’il avait déjà gagnée lors de sa première participation.