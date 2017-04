Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l’aventure Koh-Lanta : Cambodge, les naufragés sont confrontés à des conditions climatiques peu évidentes. Une situation on ne peut plus normale quand on sait que le tournage de l’émission a eu lieu en fin de période de mousson. S’il fait relativement beau la plupart du temps, les épisodes orageux sont extrêmement violents et caractérisés par de fortes chutes de pluie.

Avec un toit au-dessus de la tête, c’est déjà dur à supporter, mais sans abri c’est évidemment très compliqué à vivre. C’est ce qui est arrivé aux Jaunes et aux Bleus dès les premières nuits sur l’île, lorsqu’ils n’avaient pas construit de cabane digne de ce nom. Résultat : des cabanes inondées, des aventuriers trempés et le moral dans les chaussettes… mouillées.

Mais même avec une belle cabane comme abri, les pluies diluviennes empêchent de passer une nuit complètement au sec. Les Rouges l’ont appris à leurs dépens. Après la terrible nuit de mousson vécue par les aventuriers des trois campements, Manuella chez les Bokor a éprouvé le besoin de craquer pour évacuer la pression née de cette nuit inconfortable.

Et les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge ne sont pas au bout de leur peine ! Corinne Vaillant, réalisatrice de l’émission, confirme que le temps n’a pas été des plus cléments avec eux. « C’était très difficile pour eux, nous détaille-t-elle. Il va encore pleuvoir très fort, il va y avoir de gros accidents de cabane. Et certaines personnes ne supportent pas la pluie, notamment les gens originaires du Sud de la France. » C’est confirmé : quand il fait beau, Koh Rong est un petit paradis, mais quand il pleut des cordes, ça peut vite devenir l’enfer.