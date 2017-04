Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A chaque saison de Koh-Lanta ses bannières et ses symboles. Cette année au Cambodge, c'est un visuel tout en courbes et en pointes, avec un totem stylisé placé au centre, qui orne les bannières des équipes jaunes, rouges et bleues. Et ce choix n'est pas un hasard.

Car pour trouver les symboles qui feront l'identité d'une nouvelle saison de Koh-Lanta, la production ne part pas de rien. « On s'inspire de l'esthétique du pays, confie Corinne Vaillant, réalisatrice de l'émission. Au Cambodge, il y a beaucoup de choses curves qu'on a vues sur les temples en repérage, notamment à Angkor. » Avant le tournage, la production envoie en effet des équipes en repérage dans le pays qui accueillera le jeu pour s'inspirer de la culture et de l'histoire locale.

« On va toujours s'inspirer de l'art traditionnel et de la culture du pays, ajoute la réalisatrice. Et on mixe tout ça avec ce qu'on appelle le tiki. C'est un symbole qui vient du Pacifique et qui représente l'homme avec une grosse tête, un petit corps et des bras. » Le résultat de ce mélange de différentes cultures et représentations s'affiche ensuite sur les bannières que les équipes récupèrent lorsqu'elles sont formées.

Au Cambodge, ce symbole est donc naturellement devenu « très curvique », mais comme le rappelle Corinne Vaillant, il a parfois des traits « plus angulaires » comme lorsque Koh-Lanta avait posé ses valises au Vietnam en 2010.