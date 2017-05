Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette saison dans Koh-Lanta, deux aventuriers ont été victimes de piqûres de scorpion. Même si le venin secrété par ces insectes n'est pas toxique au Cambodge, il est très douloureux et provoque des réactions peu agréables sur les parties du corps touchés. Sébastien est la première victime d'un scorpion. C'est en pleine nuit que le moniteur d'escalade s'est fait piquer par cette petite bête. Alors qu'il dormait, une vive douleur au niveau de la joue l'a réveillé. Discret et très rapide, le scorpion a filé sous les yeux du Normand. Résultat, sa joue a été endormie et toute engourdie pendant de longues heures.

En cas de piqûre, demandez Claire !

La semaine dernière, c'est Claire qui s'est fait piquer par la bestiole. Alors qu'elle vaquait à ses occupations sur le camp, la jeune femme s'est retrouvé nez-à-nez avec un scorpion qui l'a piqué au niveau du doigt. "La piqûre de scorpion, ça pique et après ça endolori. Donc là, j’ai la moitié du petit doigt que j’ai un peu de mal à plier", a-t-elle déclaré à ses camarades de jeu. En bonne aventurière qui se respecte, la mère de famille a eu le bon réflexe : rapprocher son doigt d’une source de chaleur. Car contrairement aux idées reçues, le mieux lorsque l'on se fait piquer par un insecte est de rapprocher l’endroit piqué d’une source de chaleur.

"Les venins de bestiole craignent le chaud et se désactivent en contact de la chaleur, donc le coup du 'je fais pipi sur le truc', ça ne marche pas", a-t-elle avoué sûre de son coup. Cette méthode est efficace : en quelques heures seulement, Claire a pu bouger son doigt de nouveau. Au Cambodge, les scorpions noirs et blancs cohabitent. Fort heureusement, le venin secrété n'est pas toxique, mais seulement paralysant. Les aventuriers savent désormais quoi faire en cas de piqûres de scorpion !