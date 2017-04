Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Féminine et athlétique, Jessica avait déjà un corps de rêve avant de participer à Koh-Lanta Johor en 2015. Pourtant, la jolie aventurière au tempérament de feu s’est récemment lancée un nouveau challenge : tonifier, muscler sa silhouette et se façonner des abdos en béton. Déterminée et combative dans le jeu d’aventure de TF1, Jessica montre deux ans plus tard qu’elle n’a rien perdu de sa hargne et de son mental d’acier. Alors même que sa période de sèche s’est faite au prix de nombreux sacrifices : de longues heures d’entraînement passées à soulever de la fonte, un régime alimentaire stricte riche en protéines.

Mais après de longs mois de privation et de sueur, la jeune femme affichait fièrement le 20 mars dernier, sa nouvelle silhouette avec une sangle abdominale en béton, des muscles saillants et la « tablette de chocolat » bien dessinée. Mais ce qu’on ignorait à l’époque, c’était les raisons de cette spectaculaire transformation… C’est désormais chose faite. Si Jessica s’est astreinte à cette discipline de fer, c’est parce qu’elle avait l’intention de participer à une compétition de bodybuilding. Jessica a, en effet, publié sur son compte Instagram un nouveau cliché d’elle en train de défiler lors du concours au milieu d’autres concurrentes toutes aussi affûtées qu’elle.

En légende de cette photo, Jessica revient sur ces derniers mois de labeur : « Et voilà, 3 mois pour une photo. C'était ça mon fit-mum challenge et j'en suis fière. 3 mois de préparation pour une compétition magnifique (...) Des journées compliquées, des doutes, des phases de fatigue intense, l'envie d'arrêter puis de continuer, un coup bien, un coup énervée. De la culpabilité puis du courage bref je suis passée par tellement de phases différentes. C'était les montagnes russes dans ma vie de maman, femme... J'ai rien gagné officiellement mais dans mon estime j'ai tout gagné ! J'ai terminé mon challenge. »





Elle a également tenu à remercier tout ceux qui l’ont soutenue, à commencer par son mari pour son aide durant cette période particulièrement difficile : « Merci à tous ceux qui m'ont encouragée, poussée à continuer et mise en confiance le jour J. Merci à toi mon amour d'avoir passé tout ce temps à calculer et à faire la cuisine, pour une 1 ère prépa féminine je trouve que tu n'as pas raté ton coup hein ? Pour des "novices" on s'en sort plutôt pas mal je t'aime. »





